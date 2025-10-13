Украина победила Азербайджан в квалификации ЧМ-2026
В понедельник, 13 октября, сборная Украины по футболу провела домашний матч против Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась победой хозяев поля. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
Встреча состоялась на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.
Счет в игре открыли подопечные Сергея Реброва. Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк отличился на 30-й минуте после подачи атакующего полузащитника клуба "Дженоа" Руслана Малиновского.
На 45+3-й минуте Азербайджану удалось сравнять счет благодаря автоголу левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.
На 64-й минуте Малиновский вывел Украину вперед, счет стал 2:1.
Турнирная таблица группы D после четвертого тура выглядит следующим образом: на первом месте Франция (10 очков), на втором – Украина (семь очков), на третьем – Исландия (четыре очка) и на четвертом – Азербайджан (одно очко).
- 5 сентября сборная Украины проиграла Франции в первом матче квалификации со счетом 0:2.
- 9 сентября Украина сыграла вничью со сборной Азербайджана.
- 10 октября сборная Украины одержала победу над Исландией со счетом 5:3.
