Украина победила Азербайджан в квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины (Фото: УАФ)

В понедельник, 13 октября, сборная Украины по футболу провела домашний матч против Азербайджана в квалификации чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась победой хозяев поля. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Встреча состоялась на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского.

Счет в игре открыли подопечные Сергея Реброва. Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк отличился на 30-й минуте после подачи атакующего полузащитника клуба "Дженоа" Руслана Малиновского.

На 45+3-й минуте Азербайджану удалось сравнять счет благодаря автоголу левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко.

На 64-й минуте Малиновский вывел Украину вперед, счет стал 2:1.

Турнирная таблица группы D после четвертого тура выглядит следующим образом: на первом месте Франция (10 очков), на втором – Украина (семь очков), на третьем – Исландия (четыре очка) и на четвертом – Азербайджан (одно очко).