Україна перемогла Азербайджан у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України (Фото: УАФ)

У понеділок, 13 жовтня, збірна України з футболу провела домашній матч проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Гра завершилась перемогою господарів поля. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Зустріч відбулася на стадіоні "Краковії" імені Юзефа Пілсудського.

Рахунок у грі відкрили підопічні Сергія Реброва. Півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк відзначився на 30-й хвилині після подачі атакувального півзахисника клубу "Дженоа" Руслана Маліновського.

На 45+3-й хвилині Азербайджану вдалося зрівняти рахунок завдяки автоголу лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка.

На 64-й хвилині Маліновський вивів Україну вперед, рахунок став 2:1.

Турнірна таблиця групи D після четвертого туру виглядає так: на першому місці Франція (10 очок), на другому – Україна (сім очок), на третьому – Ісландія (чотири очки) та на четвертому – Азербайджан (одне очко).