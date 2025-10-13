Україна перемогла Азербайджан у кваліфікації ЧС-2026
У понеділок, 13 жовтня, збірна України з футболу провела домашній матч проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Гра завершилась перемогою господарів поля. Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Зустріч відбулася на стадіоні "Краковії" імені Юзефа Пілсудського.
Рахунок у грі відкрили підопічні Сергія Реброва. Півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк відзначився на 30-й хвилині після подачі атакувального півзахисника клубу "Дженоа" Руслана Маліновського.
На 45+3-й хвилині Азербайджану вдалося зрівняти рахунок завдяки автоголу лівого захисника "Евертона" Віталія Миколенка.
На 64-й хвилині Маліновський вивів Україну вперед, рахунок став 2:1.
Турнірна таблиця групи D після четвертого туру виглядає так: на першому місці Франція (10 очок), на другому – Україна (сім очок), на третьому – Ісландія (чотири очки) та на четвертому – Азербайджан (одне очко).
- 5 вересня збірна України програла Франції у першому матчі кваліфікації з рахунком 0:2.
- 9 вересня Україна зіграла внічию зі збірною Азербайджану.
- А 10 жовтня збірна України здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.
