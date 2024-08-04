Украина поднялась на 17 место Олимпиады в Париже – уже есть шесть медалей
Украина поднялась на 17 место из 61 в медальном зачете на Олимпиаде в Париже – украинские спортсмены получили шесть медалей.
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Первую украинскую медаль завоевала фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля – победила южнокорейскую визави Чой Себин и получила бронзу.
1 августа Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки завоевал единственное на этот момент украинское серебро парижской Олимпиады.
Уже 3 августа украинская женская сборная по фехтованию выиграла первое украинское золото на Олимпиаде. В последнем поединке Харлан победила оппонентку из Кореи Джон Хайон со счетом 8:2.
После первого золота Украина поднялась с 40-й позиции на 28-ю. Всего в медальной таблице 61 место, у некоторых стран одинаковые показатели – и они занимают одну и ту же позицию в списке.
А 4 августа украинские спортсмены принесли три медали: Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, а Михаил Кохан занял третье место в метании молота.
Теперь Украина занимает 17-е место на Олимпиаде.
В медальном зачете на первом месте США (71 награда), дальше идет Китай (45), а замыкает тройку Франция (44).
- Золотым медалистам в индивидуальных видах спорта Украина выплачивает $125 000: большую сумму предлагают только десять стран.
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