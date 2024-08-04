Украина поднялась на 17 место Олимпиады в Париже – уже есть шесть медалей

Украинские спортсмены выиграли два золота, серебро и три бронзы

Украинская сборная по фехтованию: Елена Кровацкая, Алина Комащук, Ольга Харлан и Юлия Бакастова (Фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Украина поднялась на 17 место из 61 в медальном зачете на Олимпиаде в Париже – украинские спортсмены получили шесть медалей.

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Первую украинскую медаль завоевала фехтовальщица Ольга Харлан 29 июля – победила южнокорейскую визави Чой Себин и получила бронзу.

1 августа Сергей Кулиш в стрельбе из винтовки завоевал единственное на этот момент украинское серебро парижской Олимпиады.

Уже 3 августа украинская женская сборная по фехтованию выиграла первое украинское золото на Олимпиаде. В последнем поединке Харлан победила оппонентку из Кореи Джон Хайон со счетом 8:2.

Ольга Харлан (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

После первого золота Украина поднялась с 40-й позиции на 28-ю. Всего в медальной таблице 61 место, у некоторых стран одинаковые показатели – и они занимают одну и ту же позицию в списке.

А 4 августа украинские спортсмены принесли три медали: Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, а Михаил Кохан занял третье место в метании молота.

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Теперь Украина занимает 17-е место на Олимпиаде.

В медальном зачете на первом месте США (71 награда), дальше идет Китай (45), а замыкает тройку Франция (44).

Золотым медалистам в индивидуальных видах спорта Украина выплачивает $125 000: большую сумму предлагают только десять стран.

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