Україна піднялася на 17 місце Олімпіади в Парижі – вже є шість медалей

Українські спортсмени вибороли два золота, срібло та три бронзи

Українська збірна з фехтування: Олена Кравацька, Аліна Комащук, Ольга Харлан та Юлія Бакастова (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Україна піднялася на 17 місце з 61 у медальному заліку на цьогорічній Олімпіаді в Парижі – наразі українські спортсмени отримали шість медалей.

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Першу українську медаль здобула фехтувальниця Ольга Харлан 29 липня – перемогла південнокорейську візаві Чой Себін та отримала бронзу.

1 серпня Сергій Куліш у стрільбі з гвинтівки виборов єдине на цей час українське срібло паризької Олімпіади.

Вже 3 серпня, українська жіноча збірна з фехтування виборола перше українське золото на Олімпіаді. В останньому двобої Харлан перемогла опонентку з Кореї Джон Хайон з рахунком 8:2.

Ольга Харлан (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Після першого золота Україна піднялася з 40-ї позиції на 28-му. Всього у медальній таблиці 61 місце, деякі країни мають однакові показники та займають одну й ту ж позицію у списку.

А 4 серпня українські спортсмени принесли три медалі: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі в стрибках у висоту, а Михайло Кохан посів третє місце у метанні молота.

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Тепер Україна обіймає 17 місце на Олімпіаді.

Наразі у медальному заліку на першому місці США (71 нагорода), далі йде Китай (45), а замикає трійку Франція (44).

Золотим медалістам в індивідуальних видах спорту Україна виплачує $125 000: більшу суму пропонують тільки десять країн.

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