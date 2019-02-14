Виталий Хмельницкий (фото - footboom.com)

Вчера, 13 февраля, на 76-м году жизни умер легендарный форвард киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий. Об этом сообщила пресс-служба столичного футбольного клуба.

"Один из лучших отечественных футболистов своего поколения, за период с 1965-го по 1972-й годы Хмельницкий провел более 200 матчей в составе "Динамо", четыре раза став чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР", - говорится в сообщении.

Реклама

Родился в 1943 году в селе Тимашовка в Запорожской области.

Футбольную карьеру начал в команде "Азовсталь" (Жданов). В 1962 году по перешел в донецкий "Шахтер", где забил 8 голов за 73 матча.

Виталий Хмельницкий справа (фото - footboom.com)

В 1964-м из-за настойчивого желания московского ЦСКА взять игрока в команду решил перейти в киевское "Динамо", где провел свои лучшие годы - 1965—1972.

К киевлянам он пришел на место Валерия Лобановского. В этот период Хмельницкий провел 217 матчей, забив 54 гола.

За сборную СССР сыграл 20 раз, отметившись 7 голами.

Работал главным тренером команды "Гранит" (Черкассы) и "Кривбасс". Затем долгое время был в футбольной школе киевского клуба детским тренером, а также в отделе селекции. Среди его воспитанников - Сергей Заец, Юрий Дмитрулин, Илья Цымбаларь.