В Украине покажут юношеский чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу (фото - FIFA)

Телеканал UA:Перший будет транслировать матчи чемпионата мира по футболу среди юношеских сборных U-20, в где играет украинская сборная, сообщается на сайте Суспильного.

Чемпионат будет проходить в Польше с 23 мая до 15 июня.

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Украинская сборная под руководством тренера Александра Петракова в отборочных матчах сыграет со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии(30 мая).

Суспильне также будет транслировать Чемпионат на новой платформе UA:Спорт, которую запустят накануне события.

Там зрители смогут увидеть все матчи, а не только те, в которых играет сборная Украины.

В соревнованиях принимают участие 24 команды, из которых дальше выйдут те, кто займет первые и вторые места, а также лучшие четыре команды, занявшие третье место.

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