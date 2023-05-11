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Венгрия отказалась принимать чемпионат по фигурному катанию – утверждают, что из-за войны

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 07:44
Венгрия отказалась принимать чемпионат по фигурному катанию – утверждают, что из-за войны - Фото
Иллюстративное изображение (фото – EPA)

Венгрия отказалась от права проведения чемпионата Европы по фигурному катанию "из-за затянувшейся войны". Об этом говорится в официальном заявлении национальной ассоциации конькобежцев. 

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Международный союз конькобежцев ранее удовлетворил заявку Венгрии на организацию чемпионата Европы по фигурному катанию с 22 по 28 января 2024 года, однако теперь Венгрия отказывается от его проведения. 

В заявлении национальной ассоциации конькобежцев сказано, что отказ вызван "затянувшейся войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и цены на энергоносители, которые существенно влияют на катание на коньках", и что из-за этого у ассоциации нет "достаточных финансовых ресурсов для организации качественных соревнований".

Международный союз конькобежцев уже открыл новый прием заявок на право принять чемпионат.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов из России и Беларуси от своих международных соревнований.

  • 26 января 2023 года глава венгерского правительства Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей". МИД вызвал посла Венгрии "для откровенного разговора".
  • 24 февраля венгерский премьер предостерег мир от того, чтобы тот не "загонял в угол" Москву в вопросе войны. По его мнению, Россия не может выиграть на поле боя в Украине, но может привести к ядерной войне.
  • 25 апреля президент Чехии Петр Павел заявил, что есть основания опасаться пророссийской ориентации Венгрии.
Сергей Бережной
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СпортвойнаВенгрияЧемпионат Европыэнергоносителифигурное катание
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