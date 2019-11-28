"Александрия" – "Вольфсбург": где и когда смотреть – видео

Сегодня "Александрия" из Кировоградской области сыграет в домашнем матче с немецким "Вольфсбургом". Об этом сообщает uefa.com.
Время и канал трансляции - в конце анонса.
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Турнирное положение:
Несмотря на то, что "Александрия" - дебютант группового этапа Лиги Европы и аутсайдер группы, команда Владимира Шарана все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф раунд. Украинцы трижды сыграли в ничью: с бельгийским "Гентом" (1:1) и французским "Сент-Этьеном" (1:1, 2:2). Единственное поражение александрийцы потерпели в матче с "Вольфсбургом" (3:1).
"Вольфсбург" занимает второе, проходное, место в группе – в их активе пять очков. Единственный раз немцы победили в поединке против "Александрии". В противостоянии с "Гентом" "волки" добыли лишь одно очко: ничья 2:2 и домашнее поражение 1:3. Матч с "Сент-Этьеном" сильнейшего не выявил, счет встречи - 1:1.
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Форма соперников:
"Александрия" ни разу не проиграла в последних пяти матчах: в ее активе три победы и две ничьи.
"Вольфсбург" же наоборот переживает кризис - четыре поражения в пяти последних поединках. Дважды матчи заканчивались полным фиаско: "Ред Булл" из Лейпцига разгромил "волков" со счетом 1:6, дортмундская "Боруссия" – 0:3.
Где и когда смотреть матч
Поединок начнется 28 ноября в 19:55 на Арене Львов. Онлайн трансляцию покажет канал Футбол 2.
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Видео: Телеканал Футбол/Facebook