Биатлон: Семеренко попала в топ-10 на этапе Кубка мира - видео

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Биатлонистка Вита Семеренко начала год с цветочной церемонии - она показала лучший среди украинок результат на спринте этапа Кубка мира

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Сегодня в Германии женским спринтом стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Лучшей из украинок стала Вита Семеренко, передает sport.ua.

Она претендовала на медаль, но на финишном круге шла со слабой скоростью, поэтому на финише показала шестое время, но все таки попала в цветочную церемонию. 

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Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина также прошла гонку без промахов, но проблемы с коленом ей помешали и она пришла 35-й.

И Семеренко, и Меркушина квалифицировались в субботнюю гонку преследования. 

Победила в спринтерской гонке итальянка Лиза Виттоцци, второе место заняла француженка Анаис Шевалье, замкнула тройку призеров шведка Ханна Эберг.

В декабре 2018 года украинская биатлонистка Юлия Джима победила в индивидуальной женской гонке на дистанции 15 километров на этапе Кубка мира.  

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Теги: видео, кубок мира, биатлон, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина
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