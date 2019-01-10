Биатлон: Семеренко попала в топ-10 на этапе Кубка мира - видео

Сегодня в Германии женским спринтом стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. Лучшей из украинок стала Вита Семеренко, передает sport.ua.

Она претендовала на медаль, но на финишном круге шла со слабой скоростью, поэтому на финише показала шестое время, но все таки попала в цветочную церемонию.

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Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина также прошла гонку без промахов, но проблемы с коленом ей помешали и она пришла 35-й.

И Семеренко, и Меркушина квалифицировались в субботнюю гонку преследования.

Победила в спринтерской гонке итальянка Лиза Виттоцци, второе место заняла француженка Анаис Шевалье, замкнула тройку призеров шведка Ханна Эберг.

В декабре 2018 года украинская биатлонистка Юлия Джима победила в индивидуальной женской гонке на дистанции 15 километров на этапе Кубка мира.