Битва за финал Лиги Европы. "Интер" vs "Шахтер": где и когда смотреть матч

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Донецкий "Шахтер" поборется за путевку в финал Лиги Европы с миланским "Интером"

Сегодня донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы сыграет с миланским "Интером". Победитель пары встретится в финале турнира с испанской "Севильей", которая вчера обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

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Путь к полуфиналу

"Шахтер" играет в Лиги Европы, вылетел из группы в Лиге чемпионов. В плей-офф турнира дончане обыграли португальскую "Бенфику" (2:13:3), немецкий "Вольфсбург" (2:13:0и швейцарский "Базель" (4:1).

Интер также вылетел в ЛЕ из ЛЧ. В плей-офф миланцы одолели болгарский "Лудогорец" (2:0, 2:1), испанский "Хетафе" (2:0) и леверкузенский "Байер" из Германии (2:1).

История противостояния

"Шахтер" играл с "Интером" в 2005 году в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказались итальянцы: ничья в Милане (1:1) и победа в Донецке (0:2).

Потери команд

За "Шахтер" не сыграют травмированные Исмаили и Максим Малышев, пишет UA-Футбол. За "Интер" – Матиас Весино и Алексис Санчес.

Где и когда смотреть матч

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени на нейтральном поле в Дюссельдорфе, игра пройдет без зрителей. Посмотреть матч онлайн можно на телеканале Футбол 1.

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Фото, видео - пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

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Теги: шахтер донецк, Интер, Лига Европы, трансляция, онлайн, полуфинал, видео, футбол
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