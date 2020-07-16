Битва за Лигу чемпионов. "Динамо" принимает "Зарю": где и когда смотреть матч

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Встреча начнется в 19:00. Из-за коронавирусных ограничений игра пройдет без зрителей на трибунах

Сегодня, 16 июля, на столичном стадионе НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 31-го тура футбольного чемпионата Украины между "Динамо" (Киев) и "Зарей" (Луганск). Чтобы попасть в зону квалификации Лиги чемпионов, киевлянам нужно побеждать и "Зарю", а затем и "Колос" в заключительном туре. Победа сегодня гарантирует "Заре" второе место, хотя ничья также позволит луганчанам сохранить минимальный перевес над "Динамо" и отложить кульминацию на последний тур.

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В прямом эфире матч покажет общенациональный телеканал 2+2 (у него права на трансляцию домашних матчей "бело-голубых").

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Также за противостоянием можно будет наблюдать в YouTube-трансляции на клубном канале "Динамо" (см. плеер выше): там зрители увидят расширенный стрим с предматчевыми и послематчевыми включениями.

Положение команд в Украинской премьер-лиге (таблица — terrikon.com):

В нынешнем розыгрыше УПЛ результаты встреч "бело-голубых" подопечных Алексея Михайличенко с командой Виктора Скрипника такие: 2:2 (сентябрь 2019-го), 1:2 (декабрь-2019), 3:1 (июнь-2020).

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Теги: футбол, чемпионат украины, Лига чемпионов, трансляция, УПЛ, динамо киев, заря луганск
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