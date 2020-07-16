Битва за Лигу чемпионов. "Динамо" принимает "Зарю": где и когда смотреть матч

Сегодня, 16 июля, на столичном стадионе НСК "Олимпийский" состоится центральный матч 31-го тура футбольного чемпионата Украины между "Динамо" (Киев) и "Зарей" (Луганск). Чтобы попасть в зону квалификации Лиги чемпионов, киевлянам нужно побеждать и "Зарю", а затем и "Колос" в заключительном туре. Победа сегодня гарантирует "Заре" второе место, хотя ничья также позволит луганчанам сохранить минимальный перевес над "Динамо" и отложить кульминацию на последний тур.

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В прямом эфире матч покажет общенациональный телеканал 2+2 (у него права на трансляцию домашних матчей "бело-голубых").

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Также за противостоянием можно будет наблюдать в YouTube-трансляции на клубном канале "Динамо" (см. плеер выше): там зрители увидят расширенный стрим с предматчевыми и послематчевыми включениями.

Положение команд в Украинской премьер-лиге (таблица — terrikon.com):

В нынешнем розыгрыше УПЛ результаты встреч "бело-голубых" подопечных Алексея Михайличенко с командой Виктора Скрипника такие: 2:2 (сентябрь 2019-го), 1:2 (декабрь-2019), 3:1 (июнь-2020).

20 июня 2020-го "Шахтер" (Дорнецк) досрочно защитил титул чемпиона Украины, а в начале июля в Киеве вырвал победу у "Динамо" со счетом 3:2.

защитил титул чемпиона Украины, а в начале июля в Киеве вырвал победу у "Динамо" со счетом 3:2. 8 июля "Динамо" выиграло Кубок Украины, победив "Ворсклу".

11 июля луганчане одолели со счетом 2:0 "Колос" и укрепили свои шансы на итоговое второе место в УПЛ.

12 июля киевляне упустили важные очки, сыграв на выезде вничью с "Александрией" - 2:2.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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