Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч

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Победитель пары 1/4 Лиги Европы "Шахтер" – "Базель" выйдет в полуфинал турнира, где сыграет с миланским "Интером"

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет со швейцарским "Базелем" из одноименного города в четвертьфинале Лиги Европы.

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Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Противостояние будет состоять из одного матча на нейтральном поле в Гельзенкирхене, Германия. Победитель получит прямую путевку в полуфинал, где сыграет с миланским "Интером".

Путь к четвертьфиналу

Шахтер попал в Лигу Европы, вылетев из группового этапа Лиги чемпионов. В 1/16 турнира украинский клуб обыграл португальскую "Бенфику" (2:1, 3:3) и немецкий "Вольфсбург" (2:1, 3:0).

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Базель с осени выступал в Лиге Европы. Выиграл группу с "Хетафе", "Трабзонспором" и "Краснодаром", выбил кипрский "АПОЭЛ" (3:0, 1:0) в 1/16 и одолел немецкий "Айнтрахт" в 1/8 (3:0, 1:0).

История противостояния

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"Шахтер" встречался с "Базелем" в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2008/09. Тогда швейцарцы были биты в Донецке со счетом 5:0 и обыграны на Сент-Якоб Парк со счетом 1:2. Тот сезон стал триумфальным для "Шахтера" - дончане в итоге выиграли Кубок УЕФА, второй по значимости трофей на континенте.

Потери

У "Шахтера" травмированы Исмаили и Малышев, а также дисквалифицирован Хочолава, который получил красную в матче с "Вольфсбургом".

У "Базеля" травмированы Омлин, Дзуффи, Рамирес и дисквалифицирован Кюмарт.

Где и когда смотреть

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

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Видео - пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

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Теги: шахтер донецк, базель, онлайн, трансляция, Лига Европы, матч, видео, футбол
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