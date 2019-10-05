Бокс. Деревянченко vs Головкин: где и когда смотреть бой – видео

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Украинский боец во второй раз попытается завоевать титул

В ночь с 5-го на 6-е октября в нью-йоркском Madison Square Garden состоится бой украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) против казахстанской суперзвезды Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО).

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

На кону поединка будут стоять 2 чемпионских пояса: IBF и IBO.

Деревянченко стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе после того, как решением судей победил немца Джека Кулькая в апреле.

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Для украинца это уже будет вторая попытка завладеть этим поясом. Впервые Сергей его оспаривал в октябре 2018 года. Тогда украинец уступил раздельным решением судей Дэниелу Джейкобсу (35-3, 29 КО).

Головкин был чемпионом мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Однако в сентябре 2018-го проиграл их Саулю Альваресу.

Бой состоится 6 октября в 05:30 утра по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал XSPORT. Повторы боя покажут в 07:30, 18:10 и 21:40.

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Теги: геннадий головкин, сергей деревянченко, бокс, онлайн, видео, ibo, ibf
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