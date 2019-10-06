Бокс. Деревянченко vs Головкин: победа по очкам - полное видео

В ночь с 5-го на 6-е октября в нью-йоркском Madison Square Garden состоялся бой украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 КО) против суперзвезды из Казахстана Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF и IBO.

Украинский боксер продержался все 12 раундов, но проиграл.

В первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун. Во втором раунде украинец получил рассечение над левым глазом. Вторая половина боя была равной.

Головкин одержал победу единогласным решением судей (115: 112, 115: 112, 114: 113).

После боя Деревянченко заявил, что хотел бы получить от Головкина бой-реванш.

Деревянченко стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе после того, как решением судей победил немца Джека Кулькая в апреле.

Для украинца это была вторая попытка завладеть этим поясом. Впервые Деревянченко его оспаривал в октябре 2018 года. Тогда украинец уступил раздельным решением судей Дэниелу Джейкобсу (35-3, 29 КО).

Головкин был чемпионом мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Однако в сентябре 2018-го проиграл их Саулю Альваресу.

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