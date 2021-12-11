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Бокс Ломаченко – Комми. Где смотреть, дата и время начала онлайн-трансляции боя видео

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2021, 09:32
Ломаченко - Комми (фото - Top Rank Boxing, Twitter)
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Боксер из Украины Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет бой с ганцем Ричардом Комми (30-3, 27 КО) в легком весе (смотреть бой на MEGOGO).

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Поединок пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Посмотреть онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Комми можно будет на платформе MEGOGO или американском канале ESPN. Трансляция вечера бокса начнется в 04:00 12 декабря по Киеву, при этом главный бой ожидается к 06:00 утра.

Оба бойца сумели вложиться в вес легкой категории. Под обоими боксерами весы показали 60,9 кг. Рост Ломаченко – 170 см, размах рук – 166 см. У Комми – 173 см и 180 см соответственно.

В предыдущих боях Ломаченко проиграл все титулы американцу Теофимо Лопесу, а после поражения техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани. Комми также проиграл Лопесу в декабре 2019-го, а в феврале 2021-го нокаутировал доминиканца Джексона Мартинеса.

Фаворитом сегодняшнего боя букмекеры считают Ломаченко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1,1. На победу Комми – около 6.

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Марк Сировой
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