Украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом дивизоне боем против американца Чезза Уизерспуна, который заменил дисквалифицированного из-за допинга нидерландца Тайрона Спонга. Об этом сообщает в Twitter промоутер Эдди Хирн.

38-летний Уизерспун начал карьеру в профессиональном боксе в 2004 году. Он победил в 38 поединках (29 раз нокаутом) и проиграл трижды.

. @dazn_usa FIGHT WEEK in Chi-Town!Huge night on Saturday as @usykaa makes his heavyweight debut, @bivol_d defends his World title, local hero @jaydi_mac for the unified World titles & @_anthonysimsjr @tjdoheny @Othajones3rd @Reshatmati1 & more! @wintrustarena @skysportsboxing pic.twitter.com/pXrDiVT61p