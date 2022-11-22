Чемпионат мира. В игру вступают Франция, Аргентина, Польша и Дания: где и когда смотреть

Сегодня, 22 ноября, на Чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся три матча, в игру вступают фавориты турнира – сборная Аргентины и действующий чемпион, сборная Франции.

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Матч №1. Аргентина – Саудовская Аравия, группа С. Трансляция – в 12:00 на платформе MEGOGO, сайте Суспильне Спорт, региональных каналах Суспильного.

Аргентина играла в финале ЧМ-2014, но уступила Германии. На Чемпионате мира 2018 года аргентинцы вылетели в 1/8 финала из-за сборной Франции, которая впоследствии и выиграла мундиаль.

ЧМ-2022 может стать последним для 35-летнего Лионеля Месси, главной звезды сборной Аргентины. Он еще не выигрывал ЧМ в отличие от другой аргентинской легенды – Диего Марадоны.

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Матч №2. Дания – Тунис, группа D. Трансляция – в 15:00 на платформе MEGOGO, сайте Суспильне Спорт, региональных каналах Суспильного.

Датчане являются фаворитом матча. На их победу букмекеры принимают ставки с коэффициентом около 1,6. На победу Туниса – около 7.

Матч №3. Мексика – Польша, группа С. Трансляция – в 18:00 на платформе MEGOGO, сайте Суспильне Спорт, региональных каналах Суспильного.

Букмекеры ожидают равного матча, но отдают мексиканцам легкое преимущество. На победу Мексики принимают ставки с коэффициентом около 2,6. На победу Польши – около 3.

Матч №4. Франция – Австралия. Трансляция – в 21:00 на платформе MEGOGO, сайте Суспильне Спорт, региональных каналах Суспильного.

Сборная Франции подходит к ЧМ-2022 с потерями – из-за травмы выбыл обладатель Золотого мяча Карим Бензема. Также в лазарете – Погба, Канте, Кимпембе, Нкунку.

Французы – явный фаворит матча, на их победу можно поставить с коэффициентом около 1,3. На Австралию – 12.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Уже сыграно четыре матча: Катар-Эквадор (0:2), Англия-Иран (6:2), Сенегал-Нидерланды (0:2) и США-Уэльс (1:1).

После группового этапа состоится стадия плей-офф, в которую выйдут по две лучшие команды из восьми групп. Финал ЧМ запланирован на 18 декабря.

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Марко Сировой

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