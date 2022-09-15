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"Динамо" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча Лига Европы видео

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 11:51
Динамо Киев (фото - FC Dynamo Kyiv, Facebook)
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Сегодня, 15 сентября, киевское "Динамо" и "АЕК" из Ларнаки сыграют во втором туре группового этапа Лиги Европы.

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Поединок состоится на стадионе "Краковия" в польском Кракове. Посмотреть онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "АЕК" можно в 22:00 на платформах MEGOGO и Volia TV.

"Динамо" и "АЕК" занимают два последних места в группе B. Обе команды проиграли в первом туре со счетом 2:1. "Динамо" уступило турецком "Фенербахче", "АЕК" – был слабее французского "Ренна".

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"Динамо" – "АЕК": где и когда смотреть трансляцию матча Лига Европы

"Динамо" на выходных обыграло "Львов" со счетом 1:0 и занимает 11 место в УПЛ после трех сыгранных матчей в четырех турах. "АЕК" на выходных обыграл "Неа Саламину" (1:0) и идет шестым в чемпионате Кипра.

"Динамо" – фаворит сегодняшнего матча. На победу киевлян букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,1. На победу "АЕК" – 4,8.

  • 14 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с "Селтиком" из Глазго.  

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Марко Сировой
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