Франция сенсационно проиграла Турции в отборе на Евро-2020: видео

Сборная Франции по футболу уступила Турции в матче отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Игра состоялась на стадионе Конья Бююкшехир в турецкой Конье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник Кан Айхан. Спустя десять минут забил турецкий хавбек Дженгиз Ундер.

Турецкая команда набрала 9 очков и возглавила группу H. Действующие чемпионы мира остались на второй строчке.

Турция - Франция 2:0

Голы: Айхан, 30, Ундер, 40

В следующем туре Франция встретится в гостях с Андоррой. Турция также на выезде сыграет с Исландией. Оба матча пройдут 11 июня.

7 июня сборная Украины в первом матче отбора на Евро-2020 разбила команду Сербии во Львове со счетом 5:0.