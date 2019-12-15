Футбол. "Динамо" обыграло "Десну": видео гола и пенальти

Киевское "Динамо" в 18 туре чемпионата Украины со счетом 0:1 обыграло черниговскую "Десну".

Матч прошел в конкурентной борьбе. Единственный мяч во встрече на 25 минуте забил Виктор Цыганков. Однако "Десна" не сдавалась и продолжала натиск. На 63-ей минуте прекрасный момент не реализовал защитник черниговцев Ефим Конопля. Вскоре стопроцентный шанс упустил и Виктор Цыганков.

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В компенсированное время вингер "Динамо" Беньямин Вербич мог окончательно решить все вопросы о победителе встречи, однако не забил пенальти.

0:1. "Динамо" обыгрывает прямого конкурента и уходит на зимнюю паузу на втором месте.

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Видео: ТСН Проспорт