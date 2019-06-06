Футбол. Хет-трик определил первого финалиста Лиги наций: видео

Сборная Португалии принимала на своем поле Швейцарию в первом полуфинале Лиги Наций УЕФА и победила со счетом 3:1.

На 24 минуте первого тайма нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заработал штрафной и сам забил первый гол.

Во второй половине тайма гости сравняли сравняли счет - успешно реализовал пенальти Родригес.

Но под конец матча, на 88 минуте, Роналду забил еще один мяч в ворота швейцарцев. Но этого было мало - на 90 минуте португалец перехватил инициативу во время контратаки гостей и забил третий гол.

Португалия - Швейцария 3:1

Голы: Роналду, 24, 88, 90 - Родригес, 55 (пенальти)

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейро, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Силва, Роналду, Феликс (Гедеш, 70)

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Закария (Фернандес, 71), Джака, Фройлер, Цубер (Штефан, 83), Шакири, Сеферович.

Завтра, 6 июня, во втором полуфинале сыграют Голландия и Англия.