Футбол. Клуб украинца сыграет в 1/8 ЛЧ: где и когда смотреть матч

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Сегодня в Лиге чемпионов "Аталанта" сойдется в матче с "Валенсией", а "Тоттенхэм" - с "Ред Булл Лейпциг"

Сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" из итальянского города Бергамо, за которую выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, сыграет с испанской "Валенсией", а лондонский "Тоттенхэм" примет немецкий "Ред Булл" из Лейпцига. 

"Аталанта" – Валенсия, стадион Сан-Сиро, Милан. Трансляция – ТК Футбол 2, 22:00.

В этом матче трудно определить фаворита. Оба клуба сейчас являются скорее середняками, нежели грандами европейского футбола, и ранее никогда между собой не играли.

"Аталанта" подходит к матчу после победы над прямым конкурентом за зону Лиги чемпионов – римской "Ромой" (2:1). Крупнейшую победу в последних пяти матчах бергамцы одержали над "Торино" – разгром 7:0. Последний раз подопечные Гасперини проигрывали почти месяц назад: 20 января они минимально уступили "СПАЛу" (1:2).

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"Валенсия" в предыдущих двух турах испанской Ла Лиги добыла лишь одно очко: ничья с другим участником ЛЧ мадридским "Атлетико" (2:2) и разгром от мощного в этом сезоне "Хетафе" (0:3). Из недавних результатов также можно вспомнить победу над "Барселоной" (2:0) и сенсационный разгром от аутсайдера Ла Лиги "Мальорки" (4:1).

"Тоттенхэм" – "Ред Булл Лейпциг", Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Трансляция – ТК Футбол 1, 22:00.

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" ни разу не проиграл в последних пяти матчах и лишь однажды сыграл вничью (1:1) с "Саутгемптоном" в рамках Кубка Англии. Крупнейшая виктория – победа над действующим чемпионом Англии "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Однако в матче против "Лейпцига" не сыграют сразу три лидера "шпор": в лазарете находятся Харри Кейн, Мусса Сиссоко и Сон Хен Мин.

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У "Лейпцига" текущие результаты не столь радужны. Одна победа в пяти матчах и вылет из Кубка Германии. Тем не менее быки лишь на один пункт отстают от лидера Бундеслиги – мюнхенской "Баварии".

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Фото - uefa.com

Видео - Atalanta Bergamasca Calcio, YouTube

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Теги: Аталанта, валенсия, Тоттенхэм, ред булл лейпциг, Лига чемпионов, трансляция, онлайн, футбол, видео
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