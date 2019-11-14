Футбол. Украина - Эстония: где и когда смотреть матч – видео

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На матче ожидается аншлаг: все билеты - реализованы

Сегодня  сборная Украины в товарищеском матче сыграет против сборной Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Время и канал трансляции поединка смотрите в конце анонса.

Форма команд:

Сборная Украины показывает одни из лучших результатов в своей истории. Первая команда страны впервые напрямую из квалификационной группы вышла в финальную стадию чемпионата Европы. Более того, это историческое достижение подопечные Андрея Шевченко оформили в матче против действующего континентального чемпиона и триумфатора Лиги наций УЕФА – сборной Португалии. Поединок завершился со счетом 2:1 - смотрите видео лучших моментов и голов.

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Украинцы уже имеют путевку на Евро-2020 - и не преследует турнирных задач в ноябрьском цикле. Это дает главному тренеру возможность для экспериментов. В частности, в сборной может дебютировать 25-летний полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня.

Результаты сборной Эстонии диаметрально противоположные. Прибалтийцы в семи матчах квалификационного этапа Евро-2020 смогли завоевать лишь одно очко - и занимают последнее место в группе. В октябрьском цикле эстонцы сыграли в ничью с Беларусью (0:0) и, несмотря на то, что находились в большинстве, разгромно проиграли сборной Германии – 0:3.

История противостояния:

Команды встречались четыре раза. Во всех случаях победу одержала сборная Украины. Сборная Эстонии еще ни разу не смогла поразить ворота украинцев. Общий счет противостояния - 10:0.

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Где и когда смотреть:

Матч начнется 14 ноября в 19:00 на стадионе Славутич-Арена в Запорожье. По данным УАФ, на матче ожидается аншлаг – все билеты реализованы. Онлайн трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1.

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Видео: Ukrainian Association of Football/YouTube 

Фото: uefa.com

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Теги: Украина, футбол, видео, эстония, трансляция, андрей шевченко, онлайн, товарищеский матч, сборная, матч
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