Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн трансляция

Сегодня, 30 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20, сообщает UEFA.com. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

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Участвовать в турнире будут и украинские клубы. Соперников узнает киевское "Динамо" и "Александрия" из одноименного города.

Все клубы были разделены на четыре корзины в зависимости от клубного рейтинга УЕФА. Команды сыграют по одному сопернику из каждой корзины, кроме той, в которой находятся сами.

Корзина 1: Севилья, Арсенал, Порту, Рома, Манчестер Юнайтед, Динамо Киев, Бешикташ, Базель, Спортинг, ЦСКА Москва, Вольфсбург, Лацио.

Корзина 2: ПСВ, Краснодар, Селтик, Копенгаген, Брага, Гент, Боруссия М, Янг Бойз, Астана, Лудогорец, АПОЭЛ, Айнтрахт Франкфурт.

Корзина 3: Сент-Этьен, Карабах, Фейенорд, Хетафе, Эспаньол, Мальме, Партизан, Стандард, Вулверхэмптон, Ренн, Русенборг, Башакшехир.

Корзина 4: АЗ Алкмаар, Витория, Трабзонспор, Александрия, Дюделанж, ЛАСК, Волфсбергер, Слован, Лугано, Рейнджерс, Клуж, Ференцварош.

Фото: ФК Динамо Київ

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