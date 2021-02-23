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Лига чемпионов. "Атлетико" vs "Челси", "Лацио" vs "Бавария": где и когда смотреть матчи видео

23.02.2021, 07:48
Лига чемпионов. Атлетико - Челси, Лацио - Бавария (фото - uefa.com0
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Сегодня, 23 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" Мадрид сыграет с лондонским "Челси", а лучший клуб мира "Бавария" – с римским "Лацио". Время и каналы трансляций выделены жирным.

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"Атлетико" в последних пяти поединках дважды победило, дважды сыграло вничью и один раз проиграло. У "Челси" – четыре победы и одно поражения. Команды шесть раз встречались в ЛЧ (одна победа у мадридцев, две – у лондонцев, три ничьи).

Посмотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси" можно будет во вторник 23 февраля в 22:00 на канале Футбол 1, платформах OLL.TV и MEGOGO.

У "Лацио" – три победы и два поражения в последних пяти играх, у "Баварии" – три победы, одна ничья и одно поражение. Команды еще не встречались в ЛЧ.

Посмотреть онлайн трансляцию матча ЛЧ "Лацио" – "Бавария" можно будет 23 февраля в 22:00 на канале Футбол 2, платформах OLL.TV и MEGOGO.

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  • На прошлой неделе возобновились матчи Лиги чемпионов. "Барселона" проиграла "ПСЖ" (1:4), "Ливерпуль" обыграл "РБ Лейпциг" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), а "Боруссия" Дортмунд – "Севилью" (2:3). 
  • Также возобновилась и Лига Европы, где выступают украинские клубы. Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" (1:1), а донецкий "Шахтер" на выезде победил "Маккаби" Тель-Авив (0:2).

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Марк Сировой
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футбол Бавария видео Лига чемпионов атлетико трансляция ЛЧ онлайн челси матч лацио
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