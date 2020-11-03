Лига чемпионов. "Шахтер" – "Боруссия": где и во сколько смотреть трансляцию матча

Сегодня, 3 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Боруссией" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Где и когда смотреть трансляцию матча, читайте в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обе команды начинали турнир в статусе потенциальных аутсайдеров группы B, однако сейчас лидируют в ней. "Шахтер" занимает первое место с четырьмя набранными очками, а "Боруссия" – второе с двумя.

"Реал", который является рекордсменом Лиги чемпионов по числу завоеванных трофеев, сенсационно находится на последнем месте. Миланский "Интер" – на третьем.

Читайте также: Перед игрой с "Барселоной". В "Динамо" произошла вспышка коронавируса – список заболевших

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

"Шахтер" и "Боруссия" показывали идентичные результаты в последних пяти матчах: три победы и две ничьи. Дончане перед сегодняшним поединком без проблем разобрались с "Мариуполем" (4:1), а "Боруссия" обыграла "РБ Лейпциг" (1:0). "Шахтер" занимает второе место в украинской Премьер-Лиге, "Гладбах" – на пятой позиции в немецкой Бундеслиге.

Сегодняшний матч станет первой в истории встречей соперников. По данным UEFA, под вопросом находится участие в игре "горняков" Кривцова, Коваленко и Фернандо, не сыграют травмированные Коноплянка и Дентиньо. В лазарете "Боруссии" – Закария.

Матч ЛЧ "Шахтер" – "Боруссия" пройдет на киевском НСК Олимпийский 3 ноября без зрителей. Посмотреть онлайн трансляцию игры можно будет в 19:55 на канале Футбол 1 и сервисе MEGOGO.

В первом туре группового этапа ЛЧ "Шахтер" сенсационно обыграл в Мадриде "Реал" (2:3), а затем сумел удержать ничью с "Интером" (0:0).

"Боруссия" сыграла в ничью с "Реалом" и "Интером". Оба поединка закончились со счетом 2:2.

Читайте также: Лига чемпионов. "Барселона" – "Динамо": матч под угрозой срыва