Лига Европы. "Брага" vs "Заря": где и когда смотреть матч онлайн

Сегодня, 10 декабря, луганская "Заря" с "Брагой" из одноименного португальского города сыграют в заключительно туре группового этапа Лиги Европы. Время и каналы трансляций указаны в конце анонса.

Турнирное положение

"Заря", несмотря на неожиданную победу над "Лестером" (1:0) в прошлом туре, потеряла шансы на выход в плей-офф. У луганчан – третье место, шесть очков в активе после пяти игр.

"Брага" делит первое-второе места с "Лестером" с 10 набранными очками. Сегодняшняя победа могла бы обеспечить португальцам лидерскую позицию и потенциально более легкого соперника в плей-офф.

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"Заря" проиграла "Браге" в домашнем матче 1:2 в этом розыгрыше ЛЕ. В то же время у луганчан есть позитивная история в противостоянии с португальским клубом: именно "Заря" выбила "Брагу" в квалификационном раунде ЛЕ сезона 2018/19.

Форма команд

У "Зари" не было ни одного поражения в последних пяти матчах. На счету луганчан четыре победы и пять ничьих. "Заря" обыграла "Днепр-1" (3:1) перед вояжем в Португалию и занимает пятое место в украинской Премьер-лиге.

"Брага" один раз проиграла, трижды выиграла и расписала одну ничью в последних пяти поединках. Перед сегодняшним поединком "Брага" уступила "Белененсешу" (1:2) и занимает четвертое место в португальской Примейре.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, команды подходят к поединку без кадровых потерь.

Где и во сколько смотреть матч онлайн

Матч Лиги Европы Брага – Заря состоится в четверг 10 декабря в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию матча можно будет на канале Футбол 2, платформах OLL.TV и MEGOGO, а также в онлайн-кинотеатре Sweet.tv.

Ранее на этой неделе киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" завершили выступления в Лиге чемпионов этого сезона. Оба клуба заняли третьи места в группах и сыграют весной в 1/16 Лиги Европы.

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