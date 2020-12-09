Футбол. Украина обжаловала техническое поражение Швейцарии в матче Лиги наций

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны жалобу на решение Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении (0:3) в матче Лиги наций Швейцария – Украина. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

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Матч должен был состояться 17 ноября, но из-за случаев заболевания коронавирусом в украинской команде швейцарские власти отправили всю сборную на карантин.

В ассоциации сообщили, что на прошлой неделе получили от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть их решения о техническом поражении.

"Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа — мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам была предоставлена надлежащая оценка при рассмотрении дела", – сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

В УАФ отметили, что, кроме своих юристов, к делу привлекли специалистов в области спортивного права из Испании и Швейцарии.

В день матча со Швейцарией, 17 ноября, коронавирус выявили у тренера сборной по физподготовке Ивана Баштавого, а также футболистов - Малиновского, Мораеса и Кривцова. Причем трое последних недавно уже переболели COVID-19.

Власти кантона Люцерн отправили на карантин всю украинскую делегацию. Решающий матч за прописку в элите Лиге наций отменили.

В Швейцарском футбольном союзе заявили, что перенос игры невозможен и есть два варианта решения ситуации: техническое поражение Украины или жеребьевка.

Вадим Ребрина

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