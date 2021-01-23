UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дастин Порье vs Конор МакГрегор. Где и когда смотреть главный бой UFC 257 видео

23.01.2021, 01:05
МакГрегор - Порье (скриншот видео UFC, Twitter)
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Илон Маск запустил спутник вопреки массовому протесту у офиса SpaceX – видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео
Неизвестный устроил провокацию против магазина NOVUS, подложив запрещенный товар: видео

24 января ирландский боец ММА Конор МакГрегор и американец Дастин Порье проведут главный бой турнира UFC 257 в Абу-Даби. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это будет второй бой соперников. Осенью 2014-го МакГрегор победил Порье в первом раунде техническим нокаутом. Завтра бой пройдет в легком весе, при этом ирландец последний раз выступал в полусреднем. Букмекеры считают фаворитом МакГрегора: коэффициент на его победу – 1.24, на победу Порье – 3.5.

МакГрегор последний раз выходил в октагон в январе 2020-го на UFC 246: за 40 секунд он нокаутировал Дональда Серроне. Сейчас в послужном списке ирландца 26 профессиональных боев ММА: 22 победы (19 КО – нокаутом) и четыре поражения.

У Порье последний бой был в июне прошлого года. Единогласным решением судей он победил Дэна Хукера. Американец провел за карьеру 32 боя: 26 побед (12 КО) и шесть поражений.

Смотрите также: Жуткий слэм-нокаут на ММА-шоу UFC в Лас-Вегасе: бойца швырнули на пол – видео

Последние поражения оба бойца потерпели от Хабиба Нурмагомедова. МакГрегор проиграл россиянину в октябре 2018-го (лишился титула чемпиона UFC в легком весе), а Порье – в сентябре 2019-го (потерял титул временного чемпиона UFC в Легком весе).

Главный бой UFC 257 МакГрегор – Порье состоится 24 января в Абу-Даби на Этихад Арене. Онлайн трансляцию боя можно будет посмотреть на канале Setanta Sports и онлайн-сервисе Megogo. Турнир начнут показывать в 05:00 утра по киевскому времени.

Смотрите также: UFC представил лучшие нокауты 2020 года – видео

Фото – UFC/Twitter

Видео – AWL Studios/YouTube

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
видео трансляция бой онлайн Конор Макгрегор UFC мма дастин порье

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 