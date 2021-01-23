24 января ирландский боец ММА Конор МакГрегор и американец Дастин Порье проведут главный бой турнира UFC 257 в Абу-Даби. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

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Это будет второй бой соперников. Осенью 2014-го МакГрегор победил Порье в первом раунде техническим нокаутом. Завтра бой пройдет в легком весе, при этом ирландец последний раз выступал в полусреднем. Букмекеры считают фаворитом МакГрегора: коэффициент на его победу – 1.24, на победу Порье – 3.5.

МакГрегор последний раз выходил в октагон в январе 2020-го на UFC 246: за 40 секунд он нокаутировал Дональда Серроне. Сейчас в послужном списке ирландца 26 профессиональных боев ММА: 22 победы (19 КО – нокаутом) и четыре поражения.

У Порье последний бой был в июне прошлого года. Единогласным решением судей он победил Дэна Хукера. Американец провел за карьеру 32 боя: 26 побед (12 КО) и шесть поражений.

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Последние поражения оба бойца потерпели от Хабиба Нурмагомедова. МакГрегор проиграл россиянину в октябре 2018-го (лишился титула чемпиона UFC в легком весе), а Порье – в сентябре 2019-го (потерял титул временного чемпиона UFC в Легком весе).

Главный бой UFC 257 МакГрегор – Порье состоится 24 января в Абу-Даби на Этихад Арене. Онлайн трансляцию боя можно будет посмотреть на канале Setanta Sports и онлайн-сервисе Megogo. Турнир начнут показывать в 05:00 утра по киевскому времени.

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Фото – UFC/Twitter

Видео – AWL Studios/YouTube

Марк Сировой

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