24 января ирландский боец ММА Конор МакГрегор и американец Дастин Порье проведут главный бой турнира UFC 257 в Абу-Даби. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Это будет второй бой соперников. Осенью 2014-го МакГрегор победил Порье в первом раунде техническим нокаутом. Завтра бой пройдет в легком весе, при этом ирландец последний раз выступал в полусреднем. Букмекеры считают фаворитом МакГрегора: коэффициент на его победу – 1.24, на победу Порье – 3.5.

МакГрегор последний раз выходил в октагон в январе 2020-го на UFC 246: за 40 секунд он нокаутировал Дональда Серроне. Сейчас в послужном списке ирландца 26 профессиональных боев ММА: 22 победы (19 КО – нокаутом) и четыре поражения.

У Порье последний бой был в июне прошлого года. Единогласным решением судей он победил Дэна Хукера. Американец провел за карьеру 32 боя: 26 побед (12 КО) и шесть поражений.

