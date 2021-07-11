Боец UFC из США Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Победа была одержана техническим нокаутом из-за того, что Макгрегор сломал себе ногу во время боя.
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После боя президент UFC Дана Уайт заявил, что у Макгрегора сломана большеберцовая кость – ему сделают операцию. Помимо этого, Уайт предположил, что у бойцов может быть реванш в будущем.
"Посмотрим, как всё сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор", – сказал президент UFC.
- В январе этого года Порье отправил в нокаут Макгрегора. Поединок продлился всего лишь два раунда.
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