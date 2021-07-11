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Макгрегор сломал ногу в бою с Порье. В UFC уже говорят о реванше – видео видео

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11.07.2021, 11:05
Макгрегор
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Боец UFC из США Дастин Порье одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в бою на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Победа была одержана техническим нокаутом из-за того, что Макгрегор сломал себе ногу во время боя.

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После боя президент UFC Дана Уайт заявил, что у Макгрегора сломана большеберцовая кость – ему сделают операцию. Помимо этого, Уайт предположил, что у бойцов может быть реванш в будущем. 

"Посмотрим, как всё сложится. Кто знает, как надолго выбыл Макгрегор", – сказал президент UFC.

Станислав Стороженко
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Спорт перелом Конор Макгрегор UFC дастин порье
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