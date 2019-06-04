"My hand is OK". Украинец Ломаченко начал подготовку к бою: видео

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) начал подготовку к бою, в котором получит возможность завоевать третий из четырех титулов в своей категории. Ролик с его сообщением опубликован на официальном канале Ломаченко в YouTube.

"Всем привет. Я начал подготовку к следующему бою. Моя рука в порядке. Рад, что смогу боксировать за титул WBC. Здорово выйти в ринг перед британскими фанами бокса. Рад, что мой оппонент - олимпийский чемпион. Увидимся в ринге", - сказал он.

Бой против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) был перенесен из-за травмы украинского спортсмена. Ранее ESPN сообщал, что он может состояться 31 августа.

13 апреля Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла.

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