"My hand is OK". Украинец Ломаченко начал подготовку к бою: видео

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Василий Ломаченко сообщил, что его рука уже в порядке и показал кадры с тренировки

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) начал подготовку к бою, в котором получит возможность завоевать третий из четырех титулов в своей категории. Ролик с его сообщением опубликован на официальном канале Ломаченко в YouTube.

"Всем привет. Я начал подготовку к следующему бою. Моя рука в порядке. Рад, что смогу боксировать за титул WBC. Здорово выйти в ринг перед британскими фанами бокса. Рад, что мой оппонент - олимпийский чемпион. Увидимся в ринге", - сказал он.

Бой против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) был перенесен из-за травмы украинского спортсмена. Ранее ESPN сообщал, что он может состояться 31 августа. 

13 апреля Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кролла.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, бой, подготовка, Люк Кэмпбелл
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