Сегодня, в четверг 3 июня, сборная Украины по футболу сыграет с Северной Ирландией контрольный поединок в рамках подготовки к Евро-2020. Смотреть онлайн трансляцию матча можно будет в 21:00 на каналах Футбол 1, ТРК Украина, сервисах OLL.TV, MEGOGO, Sweet.TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV.

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Украина будет играть с Северной Ирландией в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Билеты еще можно приобрести на сайте Ticketbox. Продажа в кассах не предусмотрена, сообщала ранее пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины находится на финальной стадии подготовки к Евро-2020: уже через 10 дней команда стартует на турнире матчем с действующим победителем Лиги наций, сборной Нидерландов. Два дня назад главный тренер Андрей Шевченко определился с заявкой на чемпионат, в которую вошли 26 футболистов.

У Украины сейчас – безвыигрышная серия. Главная команда страны не может победить в шести матчах подряд, а последние четыре игры заканчивала со счетом 1:1. С таким результатом закончился и недавний спаринг со сборной Бахрейна в рамках подготовки к Евро.

Сборная Ирландии на Чемпионат Европы не вышла. Сейчас команда играет товарищеские матчи, 30 мая она разгромила сборную Мальты – 0:3.

Последний раз сборная играла с Северной Ирландией на провальном для украинцев Евро-2016. Тогда Украина проиграла со счетом 0:2 и лишилась путевки в плей-офф турнира. Всего команды встречались пять раз: две победы Украины, две ничьи, одна виктория Северной Ирландии.

Евро-2020 должно было состоять в прошлом году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса на 2021-й. У турнира не будет хост-стран, он пройдет в разных городах Европы.

Сборная Украины стартует на Евро 13 июня. В группе украинцев – Нидерланды (действующий победитель Лиги наций УЕФА), Северная Македония и Австрия.

Сейчас сборная готовится к чемпионату Европы. После сегодняшнего товарищеского мачта с Северной Ирландией Украина сыграет еще и с Кипром 7 июня.

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Марк Сировой

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