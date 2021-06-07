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Последний матч перед Евро. Сегодня сборная Украины сыграет с Кипром: где и когда смотреть видео

07.06.2021, 12:45
Сборная Украины - Кипр (фото - УАФ)
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Сегодня, в понедельник 7 июня, сборная Украины сыграет с Кипром в последнем контрольном поединке перед Евро-2020.

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Матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист", билеты продаются только онлайн на сайте Ticketsbox, в кассах их не реализуют, сообщали ранее в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в понедельник 7 июня в 19:00 на канале Футбол 1, платформах OLL.TV, Volia TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV. В записи игру покажет ТРК Украина в 23:00.

Поединок с Кипром станет последним для сборной Украины перед Евро-2020, где она стартует в воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. За путевку в 1/8 финала на групповом этапе подопечные Андрея Шевченко также будут бороться со сборными Северной Македонии и Австрии.

В рамках подготовки к турниру украинцы на последних минутах вырвали ничью с Бахрейном (1:1) и минимально обыграли Северную Ирландию (1:0).

Кипр на Евро выступать не будет и сейчас играет товарищеские матчи. 4 июня киприоты проиграли спаринг сборной Венгрии (1:0).

  • 1 июня Шевченко объявил заявку сборной Украины на Евро-2020. В нее вошел 18-летний хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, но остался за бортом турнира резервный вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин.
  • Вчера была представлена форма сборной Украины на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также есть слоганы "Слава Украине! Героям слава!".

Читайте также: Футбольные власти РФ хотят "запретить" форму сборной Украины на Евро-2020. В УАФ ответили

Марк Сировой
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Украина футбол кипр видео трансляция онлайн товарищеский матч сборная украины сборная евро-2020
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