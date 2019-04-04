Режим Месси игрока "Динамо" принес победу над "Зарей": видео

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Встреча в Запорожье завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян

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Вчера вечером, 3 апреля, в Запорожье на Славутич-Арене луганская "Заря" проиграла столичному "Динамо". 

Встреча 23-го тура Чемпионата Украины завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян.

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Луганчане начали активно. Первый гол полетел в ворота динамовцев.

Второй тайм начался с красной карточки для игрока "Динамо" Кадара. Следом был забит и второй гол в ворота гостей.

После этого ситуацию взял в свои руки Цыганков. Он отдал голевой пас на Буяльского, который забил первый гол луганчанам. Вскоре Циганков оформил дубль за "Динамо". В промежутке между голами с поля удалили игрока "Зари" Белого.

"Заря" - "Динамо" 2:3

Гол, Караваев, 32, Белый, 55 - Буяльский, 58, Цыганков, 64, 82

"Заря": Махарадзе, Литвин, Хомченовский, Будковский (Иванович, 77), Лунев, Караваев, Кабаев (Чечер, 72), Белый, Казаков, Силас (Нортон, 60), Чеберко.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Шапаренко (Гармаш, 46), Буяльский (Сидорчук, 90), Цыганков, Вербич, Русин (Сидклей, 46)

Удаления: Белый, 70 - Кадар, 54

14 марта киевский клуб "Динамо" проиграл лондонскому "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 и досрочно покинул турнир. Первая встреча на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу "Челси".

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Теги: футбол, динамо, УПЛ, заря, циганков
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