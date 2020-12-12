Сегодня бой супертяжей: чемпиона мира Энтони Джошуа с Пулевым. Где и когда смотреть онлайн

В ночь на 13 декабря супертяжеловес Энтони Джошуа, обладатель трех из четырех главных мировых титулов в профессиональном боксе, проведет очередную их защиту. На арене в лондонском спорткомплексе "Уэмбли", куда из-за карантинных ограничений пустят всего 1000 зрителей, британец сразится с болгарином Кубратом Пулевым.

Время и каналы трансляций указаны в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

39-летний болгарский претендент по прозвищу "Кобра" уже раз претендовал на те же трофеи – было это шесть лет назад в бою против украинца Владимира Кличко. Тогда Пулев, который обычно старается налегать на классический бокс, а не драку, попытался все же подраться. После нескольких увлекательных раундов Кличко нокаутировал претендента в 5-м. Это до сих пор единственное поражение Кубрата в профи.

В последний раз болгарин выступил в ноябре прошлого года.

Что касается 31-летнего Джошуа, то и он пропустил сезон-2020, отбоксировав в декабре 2019-го. Единственное поражение Энтони во многом было связано с недооценкой соперника. В первый день лета-2019 он дебютировал в Америке боем против тучного, но с быстрыми руками, хорошим уровнем техники и крепким ударом Энди Руиса. Мексиканец, хоть и упал в нокдаун в 3-м раунде, также ронял чемпиона и сенсационно забил Джошуа в 7-м раунде.

Спустя полгода британец, отбоксировав предельно опасливо и на технике, взял реванш у еще более тучного Руиса, который затем признался: на волне успеха безответственно отнесся к подготовке.

Эксперты и букмекеры считают, что в сегодняшнем противостоянии почти двухметровых здоровяков шансов на успех у Пулева минимум. Вчера на церемонии взвешивания болгарин пытался психологически давить на чемпиона, устроив с ним перепалку. Ее можно увидеть на видео ниже.

Весной 2017 года, напомним, Джошуа оказался в нокдауне в бою с Владимиром Кличко, но выстоял, пересилил ветерана и в 11-м раунде нокаутировал его.

Бой за титулы IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между их обладателем Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и претендентом Кубратом Пулевом (28-1, 14 КО) состоится в ночь с субботы на воскресенье: 13 декабря примерно в 00:15-00:30 по киевскому времени.

Посмотреть онлайн-трансляцию боя можно будет на платных стримингах DAZN или Sky Sports. В Украине поединок не покажет ни один канал/транслятор.

Смотрите видео: Жуткий слэм-нокаут на ММА-шоу UFC в Лас-Вегасе: бойца швырнули на пол

Видео: Sky Sports Boxing, Matchroom Boxing