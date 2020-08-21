Сегодня финал Лиги Европы "Севилья" - "Интер": где и когда смотреть матч

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"Севилья" и "Интер" сегодня определят победителя Лиги Европы 2019/2020

В пятницу, 21 августа, состоится финал Лиги Европы: в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" испанская "Севилья" сыграет с итальянским "Интером". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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"Севилья" шестой раз в истории вышла в финал турнира, ни разу не потерпев поражения. Испанцы побеждали в турнире в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах и являются единственным клубом, кто побеждал в Лиге Европы трижды подряд. 

Путь к финалу

"Севилья" начала турнир с группового этапа, где одержала пять побед при одном поражении в последнем туре, когда они уже гарантировали себе первое место. Затем в плей-офф поочередно были обыграны румынский "Клуж" (0:0 и 1:1), итальянская "Рома" (2:0), английские "Вулверхэмптон" (0:1) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Интер" начинал евросезон в Лиге чемпионов, но не смог выйти из группы, заняв там третье место после "Барселоны" и "Бооруссии" Дортмунд. В матчах на вылет "Интер" одолел болгарский "Лудогорец" (2:0, 2:1), испанский "Хетафе" (2:0), немецкий "Байер" (2:1) и украинский "Шахтер" (5:0).

Где и когда смотреть матч

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно будет на телеканале Футбол 2.

Смотрите также: Полуфинал Лиги Европы. Разгромное поражение: "Шахтер" 0:5 "Интер" - видео всех голов

Видео -  Hris7 Studio HD/YouTube

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Теги: футбол, Финал Лиги Европы
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