UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня "Заря" играет с командой Моуриньо. Где и когда смотреть матч с "Ромой" видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 11:00
Заря - Рома (фото - пресс-служба ФК Заря)
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Супербой Усик – Джошуа. Где смотреть, дата и время онлайн-трансляции этого бокс-поединка
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч
Лига чемпионов вернулась. Сегодня "Динамо" играет с "Бенфикой" – где и когда смотреть матч

Сегодня в Лиге конференций луганская "Заря" сыграет с римской "Ромой", которую тренирует знаменитый тренер Жозе Моуриньо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игра пройдет в Запорожье на Славутич-Арене. Онлайн трансляцию матча "Заря" – "Рома" можно посмотреть 30 сентября в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia.TV.

Сейчас "Рома" лидирует в группе С Лиги конференций. В первом матче римляне разгромили ЦСКА София – 5:1.

"Заря" делит с болгарским клубом последнее и предпоследнее места в группе. В первом поединке "Зарю" разгромил норвежский "Буде-Глимт" – 3:0.

Читайте также: "Слишком силен соперник". Луческу отреагировал на рекордный разгром "Динамо" от "Баварии"

На прошлых выходных "Рома" играла с принципиальным соперником – римским "Лацио". Команда Моуриньо проиграла дерби со счетом 3:2 и занимает четвертое место в итальянской Серии А.

"Заря" перед сегодняшней игрой встречалась на выезде с "Днепр-1". Луганчане разгромили оппонента со счетом 0:4. "Заря" занимает пятое место в украинской Премьер-лиге.

"Заря" еще не играла в еврокубках с "Ромой" или каким-либо другим итальянским клубом. Римляне же неоднократно встречались с киевским "Динамо" и "Шахтером". Последние матчи "Ромы" с "Шахтером" были в марте 2021-го. Итальянцы выбили дончан из 1/8 Лиги Европы – победа 5:1 по сумме двух матчей.

Читайте также: Феномен Вернидуба: почему Шериф смог победить Реал. Объясняем для "нефутбольных" людей

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
заря Рома трансляция онлайн лига конференций
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 