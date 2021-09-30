Сегодня в Лиге конференций луганская "Заря" сыграет с римской "Ромой", которую тренирует знаменитый тренер Жозе Моуриньо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Игра пройдет в Запорожье на Славутич-Арене. Онлайн трансляцию матча "Заря" – "Рома" можно посмотреть 30 сентября в 19:45 на платформах MEGOGO и Volia.TV.

Сейчас "Рома" лидирует в группе С Лиги конференций. В первом матче римляне разгромили ЦСКА София – 5:1.

"Заря" делит с болгарским клубом последнее и предпоследнее места в группе. В первом поединке "Зарю" разгромил норвежский "Буде-Глимт" – 3:0.

Читайте также: "Слишком силен соперник". Луческу отреагировал на рекордный разгром "Динамо" от "Баварии"

На прошлых выходных "Рома" играла с принципиальным соперником – римским "Лацио". Команда Моуриньо проиграла дерби со счетом 3:2 и занимает четвертое место в итальянской Серии А.

"Заря" перед сегодняшней игрой встречалась на выезде с "Днепр-1". Луганчане разгромили оппонента со счетом 0:4. "Заря" занимает пятое место в украинской Премьер-лиге.

"Заря" еще не играла в еврокубках с "Ромой" или каким-либо другим итальянским клубом. Римляне же неоднократно встречались с киевским "Динамо" и "Шахтером". Последние матчи "Ромы" с "Шахтером" были в марте 2021-го. Итальянцы выбили дончан из 1/8 Лиги Европы – победа 5:1 по сумме двух матчей.

Читайте также: Феномен Вернидуба: почему Шериф смог победить Реал. Объясняем для "нефутбольных" людей

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.