Завтра рано утром, 28 февраля, на стадионе в Майами (США) состоится бой 30-летнего мексиканца Сауля "Канело" Альвареса – самого высокооплачиваемого боксера планеты. Во втором среднем весе (до 76,2 кг) он встретится с откровенным андердогом Авни Йылдырымом из Турции.

Время и трансляция указаны в конце анонса.

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29-летний Йылдырым (21 победа, 12 из них досрочные, 2 поражения) начал карьеру профессионала семь лет назад, владел второстепенными титулами, но на мировом уровне пока ничего не добился.

В 2017 году турок был нокаутирован в 3-м раунде четвертьфинала первого турнира Суперсерия британцем Крисом Юбэнком-младшим, а пару лет назад, в крайнем своем бою, Авни проиграл раздельным решением в 7-м раунде (остановка из-за рассечения в противника) американцу Энтони Дирреллу.

Что касается Альвареса, то он боксирует в профи с 2005 года (с 15 лет!). За каждый бой в последние годы Канело получается миллионы и десятки миллионов долларов.

Он провел уже 57 боев (54-1-2, 36 KO), причем у него лишь одно темное пятно в послужном списке: в 2013-м Альварес проиграл на то время лидеру мирового рейтинга pound-for-pound Флойду Мейвезеру. На начало 2021 года мексиканец во многих профильных изданиях считается лучшим боксером планеты вне зависимости от весовой категории.

В последний раз Сауль выступал в декабре 2020-го, без каких-либо проблем перебоксировав британца Каллума Смита. Благодаря этой победе у него сейчас два титула в этом весовом дивизионе – WBC и WBA. Канело стал чемпионом мира уже в четырех весах.

До конца сезона мексиканец надеется завоевать еще два оставшихся титула и стать, таким образом, абсолютным чемпионом весовой категории.

Прогноз на бой Альварес – Йылдырым

Букмекеры и эксперты считают, что у Авни Йылдырыма практически нет шансов на успех и гадают, в каком раунде Сауль Альварес его победит досрочно. Большинство склоняется к тому, что Канело одержит победу не позднее середины боя.

Где смотреть: прямая трансляция Альварес – Йылдырым

Поединок состоится 28 февраля не ранее 05:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на стриминге DAZN, который в Украине доступен с 1 декабря 2020 года.

12 декабря 2020 года чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Джошуа нокаутировал Пулева.

18 декабря Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Шеремету.

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Видео и фото: @Canelo

Евгений Пилипенко

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