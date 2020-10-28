Топ-матч. "Ювентус" vs "Барселона": где и когда смотреть игру Лиги чемпионов

Сегодня туринский "Ювентус" сыграет с "Барселоной" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Обе команды являются соперниками киевского "Динамо" по группе.

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Сейчас клубы делят лидирующие позиции в группе G. Ювентус в первом туре обыграл "Динамо" (0:2), а Барселона – разгромила "Ференцварош" (5:1).

В сегодняшнем поединке не произойдет легендарного противостояния Криштиану Роналду против Лионеля Месси. Португальская звезда "Ювентуса" все еще лечится от коронавируса.

Ранее команды встречались 11 раз: три победы "Юве", три ничьи и четыре виктории "Барсы", общий счет противостояния – 13:10 в пользу каталонцев. Букмекеры примерно поровну оценивают шансы команд на успех в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу "Ювентуса" составляет от 2,87 до 3,04, на победу "Барсы" – от 2,40 до 2,55.

Посмотреть трансляцию матча можно будет 28 октября на канале Футбол 3 в 22:00.

Также сегодня в группе G Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет на выезде с венгерским "Ференцварошем", который тренирует экс-тренер и бывший легендарный форвард киевлян Сергей Ребров.

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