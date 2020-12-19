Рано утром 20 декабря в Сан-Антонио (США) на арену с более чем 10 000 зрителей выйдет звездный мексиканец Сауль "Canelo" Альварес, который является претендентом для Каллума Смита. Их бой состоится во втором среднем весе (до 76,2 кг), а на кону будет как титул WBA британца, так и вакантное место чемпиона мира WBC.

Время и трансляция указаны в конце анонса.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

30-летний Смит (27-0, 19 KO) начал карьеру профи восемь лет назад, в 2018-м взял евротитул EBU, но сразу же пошел дальше и спустя два года выиграл второй сезон престижного турнира Всемирная боксерская суперсерия, заодно завоевав пояс чемпиона мира WBA.

С той поры он дважды его защитил, причем в последний раз – 13 месяцев назад. Тогда он встретился с середняком-соотечественником Джоном Райдером и отбоксировал неважно. Многие считают, что Смит не заслужил победы по очкам в этом бою.

30-летний Альварес (53-1-2, 36 KO) выступает в профессионалах половину жизни – с 2005 года. Это наиболее "прибыльный" боксер на планете по состоянию на 2020 год: его прибыль от каждого боя исчисляется миллионами и десятками миллионов долларов. Большинство авторитетных ресурсов о боксе считают его лучшим на данный момент боксером мира.

Провел 56 боев. Единственное поражение получено в 2013 году стараниями на то время лучшего боксера планеты Флойда Мейвезера. Одна ничья – в малозначительном бою на заре карьеры, вторая – результат встречи 2017 года с Геннадием Головкиным.

Последний бой Канело провел осенью 2019-го, когда поднялся в полутяжелый вес и нокаутировал там российского чемпиона мира WBO Сергея Ковалева.

Аналитики с букмекерами считают фаворитом Альвареса. Большинство экспертов склоняются к его победе по очкам, либо досрочно во второй половине боя.

Поединок состоится 20 декабря не ранее 06:00 по киевскому времени. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на платном стриминге DAZN, который с 1 декабря доступен и в Украине.

Для подогрева интереса – "best of" от Канело:

10 октября 2020-го американский боец ММА Хоакин Бакли сделал "самый невероятный нокаут в истории UFC".

В ночь на 13 декабря чемпион мира IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.

В ночь на 19 декабря Геннадий Головкин в 21-й раз защитил мировой титул чемпиона IBF в среднем весе, установив исторический рекорд. Он забил Камила Шеремету.

Смотрите видео: Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться

Видео и фото: DAZN Boxing, Matchroom Boxing

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.