Тайсон Фьюри испробовал себя в необычном амплуа реслера: видео

Небитый боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри дебютировал в реслинге на турнире WWE Jewel Crows. Об этом сообщает BBC Sport.

Экс-чемпион мира "нокаутом" "победил" американского реслера Брона Строумэна, выбив того за пределы ринга. Сообщается, что за постановочный поединок, который длился не более десяти минут, британский боксер получил около 12 миллионов фунтов стерлингов.

Справка. Реслинг/рестлинг – театрализованное спортивное шоу, а не настоящий бой.

Фьюри в сентябре одержал тяжелую победу в боксерском поединке Отто Валлина. После боя ему наложили более 40 швов на рассеченном надбровье - смотрите фото.

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