Сегодня, 19 августа, украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится 20 августа.
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Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.
В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.
Бой-реванш запланирован на завтра (не ранее 23:00 по киевскому времени). На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.
- 25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.
- Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.
- Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.
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