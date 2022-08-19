Сегодня, 19 августа, украинский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) прошли процедуру взвешивания перед поединком, который состоится 20 августа.

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Итоги взвешивания: Джошуа – 110,9 кг, Усик – 100,5 кг.

В сентябре 2021-го вес Джошуа составлял 108,9 кг, Усика – 100,4 кг.

Бой-реванш запланирован на завтра (не ранее 23:00 по киевскому времени). На кону – пояса, которые Усик отобрал у Джошуа во время предыдущего боя 25 сентября 2021 года. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

25 сентября 2021 года Усик одержал победу над Джошуа по очкам.

Джошуа сказал, что одна из причин его поражения – временная потеря зрения в девятом раунде из-за травмы глаза. Но он готов принять матч-реванш.

Усик прокомментировал победу, сказав, что это был "самый большой поединок в его карьере, но не самый трудный". Также Усик заявил, что с поясами хочет поехать в оккупированный Крым.

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Оксана Житнюк

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