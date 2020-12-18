Завтра утром – бой звезды бокса в среднем весе Геннадия Головкина. Где и когда смотреть

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив

Рано утром 19 декабря боксер Геннадий Головкин, который владеет поясом IBF в среднем весе, попытается установить исторический рекорд: в 21-й раз успешно защитить мировой титул в этой категории. Сейчас он делит первое место с легендарным американцем Бернардом Хопкинсом; у них по 20 успешных защит.

В Майами казахстанец по прозвищу "GGG" сразится с поляком Камилом Шереметой.

Время и трансляция указаны в конце анонса.

31-летний претендент в 2018—2019 годах владел титулом чемпиона Европы, но за восемь лет карьеры в профессиональном боксе у него даже близко не было соперников уровня Головкина. В последний раз поляк выступил в октябре прошлого года – как и его нынешний противник.

Камил Шеремета (фото — пресс-служба Matchroom Boxing)

Камил Шеремета (фото — пресс-служба Matchroom Boxing)

Что касается уроженца Караганды, 38-летнего Головкина, то он боксирует в профи с весны 2006-го. Позапрошлой осенью он встретился в Нью-Йорке с украинцем Сергеем Деревянченко и, по мнению многих обозревателей и любителей бокса, выглядел по меньшей мере не лучше оппонента. Судьи посчитали иначе, отдав ему победу единогласным решением.

Смотрите видео: Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться

Единственное его поражение и ничья – результат встреч с еще более звездным Саулем Альваресом из Мексики.

Геннадий Головкин (фото — пресс-служба Matchroom Boxing)

Геннадий Головкин (фото — пресс-служба Matchroom Boxing)

Эксперты и букмекеры считают, что у не знающего поражений, но "необстрелянного" и не обладающего мощным ударом Шереметы (21-0, 5 КО) минимум шансов на успех, и склоняются к досрочной победе Головкина (40-1-1, 35 КО) по второй половине боя.

Поединок состоится 19 декабря не ранее 04:00 по киевскому времени. Посмотреть его онлайн-трансляцию можно будет на платном стриминге DAZN, который с 1 декабря доступен и в Украине.

Читайте также: Владимир Кличко войдет в Международный зал боксерской славы

Видео: DAZN Boxing

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, трансляция, геннадий головкин, чемпион, поединок, Камил Шеремета
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Завтра утром – бой звезды бокса в среднем весе Геннадия Головкина. Где и когда смотреть
Завтра утром – бой звезды бокса в среднем весе Геннадия Головкина. Где и когда смотреть
Боксер Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться – видео
Боксер Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться – видео
Месси и Роналду проиграли. FIFA назвала лучшего футболиста сезона
Месси и Роналду проиграли. FIFA назвала лучшего футболиста сезона
Экономика В 10 раз выше номинала. Спиртзавод в Полтавской области продан за рекордную цену
Глава министерства, которого нет. Кто такой новый аграрный министр Роман Лещенко
Продовольствие Глава министерства, которого нет. Кто такой новый аграрный министр Роман Лещенко
Энергоатом будет добиваться от России компенсации за крымские активы
ТЭК Энергоатом будет добиваться от России компенсации за крымские активы
Популярное
фото/видео
Завтра утром – бой звезды бокса в среднем весе Геннадия Головкина. Где и когда смотреть
Завтра утром – бой звезды бокса в среднем весе Геннадия Головкина. Где и когда смотреть
Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж
Снеговики в масках и снежный король Манхэттена: красота зимнего Нью-Йорка – фоторепортаж 13:06
Боксер Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться – видео
Боксер Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться – видео 11:02
Месси и Роналду проиграли. FIFA назвала лучшего футболиста сезона
Месси и Роналду проиграли. FIFA назвала лучшего футболиста сезона 09:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 