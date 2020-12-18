Завтра утром – бой звезды бокса в среднем весе Геннадия Головкина. Где и когда смотреть

Рано утром 19 декабря боксер Геннадий Головкин, который владеет поясом IBF в среднем весе, попытается установить исторический рекорд: в 21-й раз успешно защитить мировой титул в этой категории. Сейчас он делит первое место с легендарным американцем Бернардом Хопкинсом; у них по 20 успешных защит.

В Майами казахстанец по прозвищу "GGG" сразится с поляком Камилом Шереметой.

Время и трансляция указаны в конце анонса.

31-летний претендент в 2018—2019 годах владел титулом чемпиона Европы, но за восемь лет карьеры в профессиональном боксе у него даже близко не было соперников уровня Головкина. В последний раз поляк выступил в октябре прошлого года – как и его нынешний противник.

Что касается уроженца Караганды, 38-летнего Головкина, то он боксирует в профи с весны 2006-го. Позапрошлой осенью он встретился в Нью-Йорке с украинцем Сергеем Деревянченко и, по мнению многих обозревателей и любителей бокса, выглядел по меньшей мере не лучше оппонента. Судьи посчитали иначе, отдав ему победу единогласным решением.

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Единственное его поражение и ничья – результат встреч с еще более звездным Саулем Альваресом из Мексики.

Эксперты и букмекеры считают, что у не знающего поражений, но "необстрелянного" и не обладающего мощным ударом Шереметы (21-0, 5 КО) минимум шансов на успех, и склоняются к досрочной победе Головкина (40-1-1, 35 КО) по второй половине боя.

Поединок состоится 19 декабря не ранее 04:00 по киевскому времени. Посмотреть его онлайн-трансляцию можно будет на платном стриминге DAZN, который с 1 декабря доступен и в Украине.

10 октября 2020-го американский боец ММА Хоакин Бакли сделал "самый невероятный нокаут в истории UFC".

В ночь на 13 декабря чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева.

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Видео: DAZN Boxing