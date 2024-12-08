Чотири головні новини України та світу на 21:00 8 грудня
- ГУР: Росія допомогла Асаду втекти, дані про авіакатастрофу – дезінформація. У неділю сирійські повстанці взяли столицю країни Дамаск. Росія провела операцію з порятунку сирійського диктатора Башара Асада та його наближених – дані про нібито збиття або авіакатастрофу його літака є дезінформацією для прикриття, повідомляє Головне управління розвідки.
- Зеленський: За час повномасштабної війни Україна втратила загиблими 43 000 воїнів. Під час повномасштабної війни безповоротні втрати України становлять 43 000 військовослужбовців, повідомив президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, оновлені дані про російські втрати перевищують 750 000 людей. Це 198 000 убитих росіян та понад 550 000 поранених. Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "втратила у війні 400 000 солдатів та ще більше цивільних". Водночас втрати РФ він оцінив у 600 000 загиблими й пораненими.
- Після заклику Трампа до переговорів Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити лише силою. Президент Зеленський заявив, що російського диктатора Володимира Путіна можна зупинити тільки силою і Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів та інших партнерів. Так голова держави відреагував на заяву Трампа, який закликав до припинення вогню і початку переговорів.
- Трамп припустив, що Україна може не отримати стільки ж допомоги від США після його інавгурації. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "ймовірно" може очікувати, що не отримає стільки ж військової допомоги від США після його повернення до влади. Також політик заявив, що він активно намагається покласти край війні: "Якщо я зможу".
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