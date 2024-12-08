Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 8 декабря
- ГУР: Россия помогла Асаду сбежать, данные об авиакатастрофе – дезинформация. В воскресенье сирийские повстанцы взяли столицу Дамаск. Россия провела операцию по спасению сирийского диктатора Башара Асада и его приближенных – данные о якобы сбитии или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия, сообщает Главное управление разведки.
- Зеленский: За время полномасштабной войны Украина потеряла погибшими 43 000 воинов. Во время полномасштабной войны безвозвратные потери Украины составляют 43 000 военнослужащих, сообщил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, обновленные данные о российских потерях превышают 750 000 человек. Это 198 000 убитых россиян и более 550 000 раненых. Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "потеряла в войне 400 000 солдат и еще больше гражданских". В то же время потери РФ он оценил в 600 000 погибшими и ранеными.
- После призыва Трампа к переговорам Зеленский заявил, что Путина можно остановить только силой. Президент Зеленский заявил, что российского диктатора Владимира Путина можно остановить только силой и Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов и других партнеров. Так глава государства отреагировал на заявление Трампа, призвавшего к прекращению огня и началу переговоров.
- Трамп предположил, что Украина может не получить столько помощи от США после его инаугурации. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "вероятно" может ожидать, что не получит столько же военной помощи от США по его возвращении к власти. Также политик заявил, что он активно пытается покончить с войной: "Если я смогу".
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