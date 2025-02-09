Чотири головні новини України та світу на 21:00 9 лютого
Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)
  1. Трамп заявив, що розмовляв із Путіним телефоном щодо завершення війни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Коли й за яких умов відбулася розмова, невідомо. Водночас Трамп сказав, що диктатору РФ нібито небайдужі смерті на полі бою. У Кремлі факт контакту ані підтвердили, ані спростували.
  2. У Трампа заявили, що гарантії безпеки після російсько-української війни мають бути на ЄвропіГарантії безпеки після закінчення російсько-української війни – це відповідальність європейців, заявив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц. За його словами, Трамп збирається завершити війну, а після цього гарантії безпеки будуть повністю на європейських партнерах.
  3. Росіяни вночі випустили по Україні 151 БпЛА: є наслідки у шести областях. У ніч проти 9 лютого окупанти запустили по Україні понад 150 ударних БпЛА та дронів-імітаторів, є наслідки у шести областях, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ. 
  4. Країни Балтії приєдналися до європейської електромережі після відключення від РФ та Білорусі. Країни Балтії приєдналися до Європейської континентальної електромережі після повного відключення від єдиної мережі з Росією та Білоруссю (БРЕЛЛ). Проєкт вдалося завершити на 10 місяців раніше запланованого терміну.

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