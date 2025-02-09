Чотири головні новини України та світу на 21:00 9 лютого
- Трамп заявив, що розмовляв із Путіним телефоном щодо завершення війни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Коли й за яких умов відбулася розмова, невідомо. Водночас Трамп сказав, що диктатору РФ нібито небайдужі смерті на полі бою. У Кремлі факт контакту ані підтвердили, ані спростували.
- У Трампа заявили, що гарантії безпеки після російсько-української війни мають бути на Європі. Гарантії безпеки після закінчення російсько-української війни – це відповідальність європейців, заявив радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц. За його словами, Трамп збирається завершити війну, а після цього гарантії безпеки будуть повністю на європейських партнерах.
- Росіяни вночі випустили по Україні 151 БпЛА: є наслідки у шести областях. У ніч проти 9 лютого окупанти запустили по Україні понад 150 ударних БпЛА та дронів-імітаторів, є наслідки у шести областях, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
- Країни Балтії приєдналися до європейської електромережі після відключення від РФ та Білорусі. Країни Балтії приєдналися до Європейської континентальної електромережі після повного відключення від єдиної мережі з Росією та Білоруссю (БРЕЛЛ). Проєкт вдалося завершити на 10 місяців раніше запланованого терміну.
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