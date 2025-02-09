Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 9 февраля
- Трамп заявил, что разговаривал с Путиным по телефону о завершении войны. У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны РФ против Украины. Когда и при каких условиях произошел разговор, неизвестно. В то же время Трамп сказал, что диктатору РФ якобы небезразличны смерти на поле боя. В Кремле факт контакта ни подтвердили, ни опровергли.
- У Трампа заявили, что гарантии безопасности после российско-украинской войны должны быть в Европе. Гарантии безопасности после окончания российско-украинской войны – это ответственность европейцев, заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. По его словам, Трамп намерен завершить войну, а после этого гарантии безопасности будут полностью на европейских партнерах.
- Россияне ночью выпустили по Украине 151 БпЛА: есть последствия в шести областях. В ночь на 9 февраля оккупанты запустили по Украине более 150 ударных БпЛА и дронов-имитаторов, есть последствия в шести областях, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
- Страны Балтии присоединились к европейской электросети после отключения от РФ и Беларуси. Страны Балтии присоединились к Европейской континентальной электросети после полного отключения от единой сети с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ). Проект удалось завершить на 10 месяцев раньше запланированного срока.
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