Чотири головні новини України та світу на 23:00 2 березня
- "Як гарантію Україні розглядають механізми НАТО". Опубліковано результати саміту в Лондоні. Як одну з гарантій безпеки для України партнери розглядають залучення механізмів Північноатлантичного договору НАТО. Про цей та інші результати саміту лідерів у Лондоні повідомили в Офісі президента.
- Україна отримає 5000 ракет для збиття "шахедів" – деталі угоди з Британією. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував нову угоду, яка дозволить Україні придбати 5000 ракет протиповітряної оборони. Йдеться про закупівлю легких багатоцільових ракет-перехоплювачів LMM та пускових установок до них.
- У Херсоні росіяни вдарили дроном по автобусу: є загибла та 10 поранених – фото. У неділю, 2 березня, у Херсоні росіяни атакували маршрутний автобус ударним безпілотником, унаслідок чого є загибла та поранені. Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали допомогу.
- Трамп визнав англійську мову офіційною у США: як Україна може виграти від цього. У суботу, 1 березня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який проголошує англійську мову офіційною на території країни.
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