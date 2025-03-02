Четыре главных новости Украины и мира на 23:00 2 марта
- "Как гарантию Украине рассматривают механизмы НАТО". Опубликованы результаты саммита в Лондоне. В качестве одной из гарантий безопасности для Украины партнеры рассматривают привлечение механизмов Североатлантического договора НАТО. Об этом и других результатах саммита лидеров в Лондоне сообщили в Офисе президента.
- Украина получит 5000 ракет для сбивания "шахедов" – детали соглашения с Британией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал новое соглашение, которое позволит Украине приобрести 5000 ракет противовоздушной обороны. Речь идет о закупке легких многоцелевых ракет-перехватчиков LMM и пусковых установок к ним.
- В Херсоне россияне ударили дроном по автобусу: есть погибшая и 10 раненых – фото. В воскресенье, 2 марта, в Херсоне россияне атаковали маршрутный автобус ударным беспилотником, в результате чего есть погибшая и раненые. После взрыва водитель направил автобус к медицинскому учреждению, чтобы пострадавшие как можно скорее получили помощь.
- Трамп признал английский язык официальным в США: как Украина может выиграть от этого. В субботу, 1 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ, провозглашающий английский язык официальным на территории страны.
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