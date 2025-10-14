"Ердоган може". Трамп вважає, що президент Туреччини допоміг би завершити війну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (праворуч) і президент США Дональд Трамп (ліворуч) (Фото: EPA / YOAN VALAT / POOL)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може допомогти у завершенні війни Росії проти України. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, яким повертався з Близького Сходу до Вашингтона.

На запитання журналістів, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти в урегулюванні війни між РФ і Україною, Трамп відповів: "Ердоган може".

За його словами, російський диктатор Володимир Путін поважає президента Туреччини.

"Щодо України – не можу сказати. І він мій друг", – сказав очільник Білого дому.

Трамп наголосив, що може порозумітись лише з сильними, а не зі слабкими, та додав, що Ердоган ставиться до нього добре.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, щоб поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж", – сказав Трамп.